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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2 bin Ecstasy hap, 30 gram metamfetamin ve 4 kilo esrar ele geçirildi

15 Aralık 2017 17:42

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2 bin Ecstasy hap, 30 gram metamfetamin ve 4 kilo esrar ele geçirildi.
Antalya\'da alınan istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kültür Mahallesi\'ndeki 3 bin 805 Sokak\'ta bulunan \'Kafeler caddesi\' mevkiinde uyuşturucu hap satışı yapılacağını bilgisine ulaştı. Dün gece lüks bir araçla İstanbul\'dan yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceğini belirleyen ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, cadde üzerinde sık gezen aracı durdurdu. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmına gizlenmiş 2 bin Ecstasy hap ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki T.E., H.S. ve Kırgız uyruklu kadın G.I. gözaltına alındı.
Kışla ve Gülveren mahallelerinde bulunan iki eve de ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 4 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili K.Ö., K.T., S.A. ve E.Ö. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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