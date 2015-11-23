Antalya'da üst üste 6 deprem meydana geldi

Antalya'da büyüklükleri 1.6 ile 3.8 arasında değişen 6 deprem meydana geldi. Depremler can veya mal kaybına neden olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre gece yarısından itibaren Antalya merkez ve ilçelerinde 6 farklı noktada deprem meydana geldi. Saat 00.46'da kent merkezinde Richter Ölçeği'ne göre 1.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.18'de İbradı İlçesi'nde 1.6, saat 10.26'da Serik İlçesi'nde 2, saat 12.02'de Korkuteli İlçesi'nde 2.4, saat 15.39'da İbradı İlçesi'nde 3.8, bundan 9 dakika sonra aynı ilçede 2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler can veya mal kaybına yol açmadı.

Türkiye genelinde yaşanan son depremler neler?

Türkiye'de ve dünyada her gün çok sayıda deprem meydana geliyor. Bunların bir kısımı hiç hissedilmeyecek kadar küçük oluyor. Ancak teknoloji sayesinde depremin büyüklüğü ne olursa olsun kaydedilebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise son depremlerin tamamını takip ediyor ve verilerini tutuyor. Bu verilere göre olası deprem durumlarına yönelik önlemler alınıyor.

Türkiye'de yaşanan depremleri aşağıda yer alan bağlantıdan öğrenebilirsiniz.