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Antalya'da turistik bölgede yangın

Yangın oteller ve yerleşim yerlerine 10 dakika uzaklıkta

01 Temmuz 2017 13:14

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde çevresinde oteller, tarım alanları ve yerleşim yerlerinin bulunduğu turistik Kargıcak mahallesi'nde  yangın çıktı.

Alanya merkezine yaklaşık 10 dakika uzaklıkla oteller, seralar ve yerleşim yerlerinin yoğun olarak bulunduğu Kargıcak Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında makilik alanda yangın başladı.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, bir helikopter de havadan müdahaleye başladı. Bölgeyi yoğun duman kaplarken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. (DHA)

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