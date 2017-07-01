Antalya'da turistik bölgede yangın

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde çevresinde oteller, tarım alanları ve yerleşim yerlerinin bulunduğu turistik Kargıcak mahallesi'nde yangın çıktı.

Alanya merkezine yaklaşık 10 dakika uzaklıkla oteller, seralar ve yerleşim yerlerinin yoğun olarak bulunduğu Kargıcak Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında makilik alanda yangın başladı.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, bir helikopter de havadan müdahaleye başladı. Bölgeyi yoğun duman kaplarken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. (DHA)