Antalya'da tur tekneleri plakayla tescillendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı\'nda demirli, tur teknelerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından plaka verildi. İlk etapta 46 tekne sahibi KYL harf gruplu plakalarını alarak hem tescilli tekne hem de limanda bir durak sahibi oldu.

Antalya\'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı\'nda çoğunlukla turistlere hizmet eden tur teknelerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından plaka verildi. Yat limanında, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve tekne sahiplerinin katılımıyla plaka teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Menderes Türel, plakalarla birlikte teknelerin daha kurumsal şekilde hizmet vereceğini söyledi. Antalya\'nın denizden daha çok faydalanması için çalışmalar yaptıklarını ve bu konuya çok önem verdiklerini belirten Başkan Türel, üstü kapalı önceki dönem belediye başkanlığı yapan Mustafa Akaydın yönetimini eleştirdi. Önceki dönemde deniz otobüslerinin çürümeye bırakıldığını anlatan Başkan Türel, “Suya indirdiğimiz 3 deniz otobüsünü bizden önceki belediye yönetimi 5 sene denizde çürüttü. Alt tarafı bir kaptan bir miço yetiyordu. Denize indirdiğimiz deniz otobüslerini Kemer\'e götürüp getirtmekten dahi aciz bir yönetimdi. Teknelerin Antalya denizi için uygun olmadığını mazeret olarak sundular. Ben seçimle tekrar belediye başkanı seçilince tekneler 1 ay sonra sefere çıktı. Ne oldu, ben seçilince deniz mi değişti\" dedi.

Tur teknesi sahiplerinden gelen resmi belge ve resmiyet talebi karşısında böyle bir adım atarak tüm teknelere plakayla resmiyet kazandırdıklarını ifade eden Başkan Türel, aynı taksilerde olduğu gibi teknelerin de hem durak hem de plaka sahibi olarak bir değer kazandığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi\'nin teknecilik yönetmeliğinde küçük bir değişiklik yaparak tur teknelerine plaka vermenin yolunu açtıklarını aktaran Başkan Türel, daha sonra Kaleiçi Yat Limanı\'nın baş harflerinden oluşan 07 rakam kodlu KYL harf gruplu plakaları tekne sahiplerine teslim etti.

YERLİ MALI ŞENLİĞİ

Tur teknelerine plaka teslim töreninin ardından Başkan Türel, Tophane Çay Bahçesi içerisinde çoğunlukla kadınların katıldığı Yerli Malı Şenliği\'ne katıldı. Kadınlar tarafından el emeğiyle oluşturulan yerli malı ürünlerin olduğu stantları gezen Başkan Türel, yerli malının ve üretimin önemine değindi. Yerli değerleri korumak konusunda hassas olduklarını belirten Başkan Türel, “Tophane Çay Bahçemizde tüm kadınlarımız ürettiklerini 14-18 Aralık tarihleri arasında Antalyalılarla buluşturabilir. Bazen küçük bir dokunuş insanın hayatını değiştirebilir. Sizlerin desteğiyle Antalya\'nın her yerine ulaşıyoruz\" dedi.



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