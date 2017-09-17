Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan bir tur otobüsü şarampole yuvarlandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Adrasan mahallesine bağlı Tekke Deresi mevkii yakınlarında meydana geldi. Manavgat'tan Adrasan'a tekne turuna giden Türk tatilcileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirtilmeyen 07 LTK 61 plakalı özel bir firmaya ait tur midibüsü, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi de yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere yönlendirildi.