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Antalya'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 20 yaralı

Virajı alamayarak devrilen tur otobüsünde 43 kişi olduğu öğrenildi

17 Temmuz 2016 18:59

Antalya-Isparta karayolunda tur otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Antalya-Isparta karayolu Karacaören Barajı mevkisinde Onur Emiroğlu yönetimindeki tur otobüsü, virajı alamayarak yolun sağına devrildi. Kazada, 5 kişi olay yerinde, bir kişi de hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Yaralanan 20 kişiden 6'sı Antalya, 14'ü de Burdur'un Bucak ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Isparta'ya giden tur otobüsünde 43 kişinin olduğu öğrenildi.

 

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