Antalya'da tur minibüsü devrildi; 3 ölü, 1'i çocuk 10 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrilen midibüsteki 3 kişi öldü, yaralanan biri çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
CNN'de yer alan habere göre; Antalya'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 DB 595 plakalı turist taşınan midibüs, D-400 karayolunda refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, midibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan biri çocuk 10 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.