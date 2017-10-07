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Antalya'da tur minibüsü devrildi; 3 ölü, 1'i çocuk 10 yaralı

Minibüs, refüjdeki palmiyeye çarparak devrildi

07 Ekim 2017 18:46

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrilen midibüsteki 3 kişi öldü, yaralanan biri çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

CNN'de yer alan habere göre; Antalya'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 DB 595 plakalı turist taşınan midibüs, D-400 karayolunda refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, midibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan biri çocuk 10 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

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