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Antalya'da terör propagandası iddiasına 4 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde sosyal medya paylaşımda bulundukları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

13 Şubat 2018 15:57

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ\'a karşı yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhinde sosyal medya paylaşımda bulundukları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya\'da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PYD/PKK ve DEAŞ\'a yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhinde sosyal medyada paylaşım yaptıkları ileri sürülen K.M., Y.T., S.B, M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri ikametlerinde gözaltına aldı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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