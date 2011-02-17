T24 LogoT24 Logo
Gündem

ANTALYA'DA TELEKULAK OPERASYONU ANTALYA (A.A)

17 Şubat 2011 13:23

-ANTALYA'DA TELEKULAK OPERASYONU ANTALYA (A.A) - 17.02.2011 - Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda, para karşılığı ''ortam ve telefon dinlemesi'' yaptıkları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ''3. Kulak'' operasyonunda, aralarında çete lideri olduğu öne sürülen Ercan Ö. ile emekli bir astsubayın da olduğu öğrenilen 53 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, bin 500 lira karşılığında telefon ve ortam dinlemesi yaptıkları, müşterilerinin, çoğunlukla eşlerinden şüphelenen kişilerden oluştuğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun bu amaçla oluşturulmuş çete üyesi, 43 kişinin ise örgüte para karşılığı dinleme yaptıranlar olduğu bildirildi. Yasa dışı dinleme sonucu bir kocanın, eşinin kendisini aldattığını belirleyerek cinayet işlediğinin öğrenildiği ileri sürüldü. Operasyon yapılan iller arasında Antalya'nın dışında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Aydın, Erzurum, Niğde, Tekirdağ, Isparta, Ordu, Mardin, Amasya ve Kastamonu olduğu kaydedildi.  50'ye yakın müştekinin bulunduğu bildirilen operasyon sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24