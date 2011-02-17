-ANTALYA'DA TELEKULAK OPERASYONU ANTALYA (A.A) - 17.02.2011 - Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda, para karşılığı ''ortam ve telefon dinlemesi'' yaptıkları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ''3. Kulak'' operasyonunda, aralarında çete lideri olduğu öne sürülen Ercan Ö. ile emekli bir astsubayın da olduğu öğrenilen 53 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, bin 500 lira karşılığında telefon ve ortam dinlemesi yaptıkları, müşterilerinin, çoğunlukla eşlerinden şüphelenen kişilerden oluştuğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun bu amaçla oluşturulmuş çete üyesi, 43 kişinin ise örgüte para karşılığı dinleme yaptıranlar olduğu bildirildi. Yasa dışı dinleme sonucu bir kocanın, eşinin kendisini aldattığını belirleyerek cinayet işlediğinin öğrenildiği ileri sürüldü. Operasyon yapılan iller arasında Antalya'nın dışında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Aydın, Erzurum, Niğde, Tekirdağ, Isparta, Ordu, Mardin, Amasya ve Kastamonu olduğu kaydedildi. 50'ye yakın müştekinin bulunduğu bildirilen operasyon sürüyor.