Antalya'da tavuk etiyle zehirlenen 4 kedi telef oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Kepez ilçesinde bir sitenin içinde iddiaya göre, tavuk etiyle 8 kedi zehirlendi. Kedilerden 4\'ü telef olurken, 4\'ünün tedavisi sürüyor.

Kepez ilçesindeki bir sitende, ağzından salyalar akan kedileri görenler, Candostları Koruma Derneği\'ne haber verdi. Gelen dernek üyeleri site içinde yaptıkları araştırmada, 8 kedinin zehirlendiğini belirledi. Büyükşehir Belediyesi\'nin hayvan ambulansı ile barınağa götürülen kedilerden 4\'ü telef olurken, 4 kedi tedaviye alındı.

DAHA ÇOK KEDİ ZEHİRLENMİŞ OLABİLİR

Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, site içerisinde tavuk etleri bulduklarını söyledi. Etlerden numune alması için Antalya Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne haber verdiklerini belirten Yanık, ancak hiçbir yetkilinin siteye gelmediğini söyledi. Polisin alanda araştırma yaptığını belirten Yanık, daha çok kedinin zehirlenmiş olabileceğini belirtti.



FOTOĞRAFLI