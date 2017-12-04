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Antalya'da 'Süper Ay' manzarası

Sökmen BAYKARA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da izlenen 'Süper Ay', büyüklüğü ve parlaklığıyla güzel görüntüler oluşturdu

04 Aralık 2017 17:27

Sökmen BAYKARA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da izlenen \'Süper Ay\', büyüklüğü ve parlaklığıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Ay\'ın Dünya\'ya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, dün gece Antalya\'da havanın açık olması dolayısıyla izlendi. Süper Ay, büyüklüğü ve parlaklığıyla kenti aydınlattı. Süper Ay özellikle Konyaaltı Sahili\'nde güzel görüntüler oluşturdu. Pek çok kişi kartpostallık görüntüler oluşturan bu muhteşem doğa olayını sahillerde görüntüledi.
SÜPER AY NEDİR?
Süper Ay, Dünya\'nın tek doğal uydusu olan Ay\'ın yerberi konumunda görülmesi olayıdır. Süper Ay sırasında Ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünür. Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Süper Ay\'ın oluşmasının sebebini, Ay\'ın Dünya etrafındaki yörüngesinin tam bir yuvarlak olmaması olarak açıklar. Ay, yerberi konumunda Dünya\'dan 363 bin 300 kilometre uzaklıkta yer alırken bu durum yeröte konumunda 405 bin 500 kilometredir. Ay\'ın Dünya\'ya olan uzaklığı genellikle 382 bin 900 kilometre civarıdır ve yıl içerisinde değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik Süper Ay fenomenini meydana getirir.

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