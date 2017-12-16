Antalya'da sokakta yürüyen kadını taciz eden adam yakalandı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, yolda yürüyen kadına saldırıp dakikalarca taciz edip, vurmaya çalışan kişinin 49 yaşındaki H.V. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde akşam saatlerinde telefonla konuşarak yürüyen bir kadına yönelik taciz anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; elindeki içki şişesiyle caddede yürüyen erkek, telefonla konuşarak yürüyen bir kadına sarılarak taciz ettiği görüldü. Uzun süre kadına sarılan bu kişi ısrarla tacize devam etti. Güçlükle tacizcinin elinden kurtulan kadın, telefonda konuştuğu kişiden yardım istedi. Alkollü olduğu görülen tacizci, elinden kurtulan kadına tokat da atmaya çalıştı.

SOKAKTA YAŞIYOR, ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Görüntülerin önce sosyal medyada, ardından basın yayın organlarında yer almasından sonra olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin sokakta yaşayan ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.V. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan H.V., verdiği ifadede önce hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Emniyet Müdürlüğü\'nde görüntüleri izleyen H.V. olayı hatırladığını belirterek, \"O gün sokakta bir kadın sarhoş bir şekilde bağırıyordu. Kendisinin yardım istediğini düşünerek yardım amaçlı yaklaştım. Sarhoş olmasından dolayı düşebileceği korkusuyla sarıldım. Kadını tanımıyorum. Başka bir amacım yoktu\" iddiasında bulundu.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından \'cinsel taciz\' suçundan adliyeye sevk edilen H.V., savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

ŞİKAYET YOK

İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili hiçbir resmi makama, polis merkezine veya Polis İmdat Hattı\'na şikayette bulunulmadığı belirtildi. Olay tarihiyle ilgili de bir açıklama yapılmadı.

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