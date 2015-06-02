Antalya'da şizofren cinayeti

Antalya’da kıskançlık krizine giren Suriyeli 22 yaşındaki şizofren hastası İsmail İbrahim, 18 yaşındaki eşi Ole Mahmut’u 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan İbrahim, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 2 ay önce eşi Ole Mahmut ile birlikte Antalya’ya gelen İbrahim, burada 15 Suriyeli ile birlikte bir gecekonduda kalmaya başladı. Kıskançlık yüzünden sürekli olarak eşiyle tartışan İsmail İbrahim, sabah erkenden kalktığında yine eşi Ole Mahmut ile tartıştı. İbrahim, eşini bıçakla boyun, kulak ve göğüs bölgesinden olmak üzere 5 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. İsmail İbrahim'in şizofreni hastası olduğu öğrenildi.

Bülent Tatoğulları'nın DHA'da yer alan haberine göre, genç kadının cesedi, öğle saatlerinde odaya giren diğer Suriyeliler tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ole Mahmut’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken cinayet aleti ile birlikte kayıplara karışan İsmail İbrahim, yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



İbrahim ilk sorgusunda karısı Ole Mahmut’u kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.