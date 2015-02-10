Antalya'da Rus turistlerin kavgasında bir kişi öldü

Antalya’da bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada bir Rus hayatını kaybetti.

Antalya Lara Beach’te saat 19.30’da bir eğlence merkezinde alkol alan 7 Rus arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir Rus silahla vuruldu.



İHA'nın haberine göre, kimin ateş ettiği belirlenemezken, olayın ardından kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından vurulan şahsın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

1 kişi gözaltına alındı

Öte yandan polis ekipleri, Rus plakalı bir aracı Aksu ilçesi girişinde durdurarak içindeki bir kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri kaçan diğer 5 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.