Antalya’da Serdar Ortaçlı Cumhuriyet kutlaması

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda Serdar Ortaç konseriyle kutlandı. Binlerce Antalyalıya seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Antalya” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki Serdar Ortaç konserine binlerce Antalyalı katıldı. Dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen meydandaki konsere Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Başsavcı Ramazan Solmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.

Serdar Ortaç sahnedeyken protokol üyeleri de birlikte sahneye çıkarak ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısı eşliğinde meydandaki Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti. Vali Münir Karaloğlu tarafından çiçek takdim edilen Serdar Ortaç’ın isteği üzerine Başkan Menderes Türel kısa bir piyano dinletisi düzenledi.

Meydandaki Antalyalılara da seslenen Menderes Türel, “Bu yıl Cumhuriyet bayramımızı her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Film festivalimizi bayram nedeniyle Atatürk’e ithaf ettik. Antalya gibi bir cumhuriyet şehrine böyle bir beraberlik yakışır. Dün bu meydanda Muratpaşa belediye başkanımızın ve belediyemizin, Ümit Uysal kardeşimizin düzenlediği kutlama törenlerinde ben de vardım. Bugün de milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valimiz başsavcımız hep birlikteyiz. Bu birlik beraberlik için bütün arkadaşlarımıza, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlardan internetten Cumhuriyet Meydanı’nın eski fotoğraflarını incelemesini de rica eden Türel, 15 milyon TL yatırımla meydanda yapılan yeni yatırımları anlatarak, 4 bin 700 metrekareden 6 bin 700 metrekareye yükseltildiğini söyledi. Çalışmalarda Antalya’yı Türk yurdu yapan Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine ait bir burç temeli ortaya çıktığını da belirten Türel, “Tarihimize sahip çıktık ve üzerini de camla kapladık. İşte Cumhuriyet Meydanımız Antalya’nın fatihi Selçuklu Sultanı Sultan Keyhüsrev ile Çanakkale kahramanı Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ü birleştirmiştir. Cumhuriyet meydanımız bizi hep birlikte birleştirmiştir. Cumhuriyet Türkiye’yi birleştirmiştir. Antalya’da yaşamaktan gurur duyun. Antalya Roma şehri olarak kurulmuş ama Selçuklu, Osmanlı şehri olmuş. Antalya tarihi büyük bir Cumhuriyet şehridir. Antalya’nın geleceği de büyük olacaktır. Atatürk’ün ‘Antalya dünyanın en güzel yeridir’ sözü bizim için büyük bir görev ve hedeftir. Antalya dünyanın en güzel yeri olma hedefine yürüyen bir şehirdir. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Antalya” dedi.

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