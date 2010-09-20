-ANTALYA'DA SATILIK HAZİNE ARAZİLERİ ANTALYA (A.A) - 20.09.2010 - Maliye Bakanlığı, Antalya'da çeşitli büyüklüklerde atıl durumda olan 12 hazine arazisini, ekonomiye kazandırma çerçevesinde 13 milyon 362 bin 500 lira muhammen bedelle açık artırma usulü satışa çıkardı. Antalya Defterdarı Hidayet Mat yaptığı yazılı açıklamada, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da sayılı turizm ve ticaret merkezlerinden biri haline gelen Antalya'da yaklaşık 7 bin 700 kilometrekare büyüklüğünde hazine arsa ve arazisi bulunduğnuu, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin de bu orana dahil edilmesi halinde Antalya'nın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 60'ının hazine taşınmazı olduğunu vurguladı. Hazine taşınmazlarından kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olanlara tahsisinin yapıldığını, herhangi bir kamu hizmetine tahsisli olmayan atıl vaziyette bulunan taşınmazların satış, kiralama, kullanma izni, irtifak hakkı tesisi, yatırımcılara taşınmaz tahsisi ve kat karşılığı inşaat yapımı gibi geniş bir yelpazede ekonomiye kazandırıldığını ifade eden Mat, Antalya'da bulunan atıl durumdaki hazine arsa ve arazilerinin, ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Antalya Defterdarlığı'nca yapılan ihalelerin devam ettiğini bildirdi. Mat ''Antalya'da, yaklaşık 7 bin 700 kilometrekare büyüklüğünde hazine arsa ve arazisi bulunuyor. Atıl durumda olanları işlemlerini tamamlayınca ekonomiye kazandırmak için satışa çıkaracağız'' dedi. Satışa çıkarılan hazine arazileri üzerinde yapılabilecek yatırımları da öneren Mat, bu çerçevede, Kepez, Döşemealtı ve Korkuteli ilçelerinde toplam 57 bin 202 metrekare büyüklüğünde, toplam 13 milyon 362 bin 500 TL değerinde 12 hazine taşınmazının satışı ihalesinin 28 Eylül tarihinde yapılacağını bildirdi. Açıklamaya göre, Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır mahallesinde alışveriş merkezi veya iş merkezi yapımına uygun hazineye ait 23 bin 344 metrekare yüzölçümündeki 545 ada 2 parsel numaralı arsa, 6 milyon 300 bin lira bedel üzerinden açık teklif usulü ile ihale edilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Döşemealtı Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ticari alan olarak ayrıldı. Planda yüzde 60 emsal üzerinden 3 kata kadar inşaat müsaadesi olan arsaya, taşınmazın özelliklerine göre üzerinde büyük alışveriş merkezi, süpermarket, çarşı merkezi ve benzeri amaçlarda ticari faaliyet gösterilmesine uygun rasyonel yatırımlar yapılabilir. İhale 28 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kepez ilçesi Duraliler mahallesinde bulunan 10 bin 700 metrekare büyüklüğünde, 27682 ada 4, 5 ve 6 parsel numaralı 3 adet arsa, toplam 6 milyon 975 bin lira tahmini bedel üzerinden açık teklif usulü ihale edilecek. Her üç taşınmazda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrıldı. Duraliler'deki aynı ada içinde bulunan 3 adet arsaya imar durumuna göre, akaryakıt ve benzin istasyonu, depo ve benzeri üniteler yapılabilir. Korkuteli ilçesi Yukarıkaraman, Sülekler, Kargalık ve Kızılcadağ köylerinde bulunan toplam 23 bin 158 metrekare büyüklüğündeki ve 87 bin 500 TL değerinde 8 adet Hazine taşınmazı satış ihalesi 1 Ekim Cuma günü Korkuteli Malmüdürlüğü'nde yapılacak. İhale de satılacak taşınmazlardan Kargalık köyünde bulunan 142 metrekare Hazine hissesine sahip 1 adet parsel, planda konut alanı olarak ayrılmış olup, diğer araziler plansız alanda kalıyor. -TAKSİTLİ SATIŞ İMKANI- Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az dörtte biri peşin tahsil ediliyor. Geriye kalan bedeli ise 24 ay içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Taksitlere aylık yüzde 0,75 oranında faiz uygulanıyor. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi resim ve harçtan istisna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden beş yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmuyor.