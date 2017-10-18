Antalya'da sahte döviz operasyonu

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı\'nca, Kemer İlçesi\'nde, sahte olduğu tespit edilen yaklaşık 300 bin Avustralya Doları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, parada sahtecilikle mücadele kapsamında 17 Ekim\'de Kemer İlçesi Beldibi Mahallesi\'nde yapılan yol kontrolünde, C.G.\'nin kullandığı araçta arama yapıldığı belirtildi. Araçta, 2500 adet 100\'lük ve 950 adet 50\'lik banknot olmak üzere sahte olduğu değerlendirilen 297 bin 500 Avustralya Doları ele geçirildiği, C.G.\'nin ise gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, C.G.\'nin işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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