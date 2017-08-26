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Antalya'da sahile yunus ölüsü vurdu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde, sahile yunus ölüsü vurdu

26 Ağustos 2017 20:40

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde, sahile yunus ölüsü vurdu.
Sahilkent Mahallesi\'nde öğle saatlerinde sahile gelenler, yunus ölüsüyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Finike Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahile gelerek inceleme yaptı. 1.5 metre uzunluğunda, 150 kilogram ağırlığındaki yunus, incelemeden sonra kepçe ile açılan çukura kireçlenerek gömüldü. Yunusun, balıkçı ağlarına takılarak öldüğü tahmin ediliyor.

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