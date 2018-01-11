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Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İbrahim LALELİ- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sabah başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

11 Ocak 2018 17:00

İbrahim LALELİ- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da sabah başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok bölgede iş yerlerini ve binaların giriş katlarını su bastı.
Antalya\'da yaşamı olumsuz etkileyen yağmur, bu sabah başladı. Saat 10.30 sıralarında şiddetini artıran yağmur nedeniyle trafik sıkıştı. Kent merkezindeki turistik işletmeleri gezen turistler, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Servis otobüslerine koşarak giden turistler, çocuklarını kucaklarında taşıyarak yağmurdan korumaya çalıştı. Annelerine sıkı sıkı sarılan çocuklar, meraklı gözlerle etrafı izledi. Kimileri şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimileri otobüs duraklarının altına girerek yağmurun dinmesini bekledi. 100\'üncü Yıl Caddesi\'nde araçlar su birikintileri arasında yavaşlayarak ilerledi.
Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi\'nde bazı iş yerleri ile binaların giriş katlarını su bastı. Kepez ilçesinde ise Şafak, Sütçüler, Varsak mahallelerinde su baskınları yaşandı. Özellikle gecekondu evler su baskınlarından en çok etkilenen yerler oldu. Kemer\'de ise bir okulun bahçesi su altında kaldı.

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