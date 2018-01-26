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Antalya'da rütbeli 3 askere FETÖ'den tutuklama

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, rütbeli 3 asker, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı

26 Ocak 2018 19:10

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, rütbeli 3 asker, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki \'mahrem yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen rütbeli 4 asker; Antalya, Bursa, Kayseri ve İzmir\'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanıp, Antalya\'ya getirildi. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen askerlerden Antalya\'da görevli O.S., Bursa\'da görevli Ö.T. ve İzmir\'de görevli H.S., tutuklanırken, 1 asker de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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