Antalya'da Ruslara IŞİD operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD'e yönelik operasyonda, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 2'si Rus, 3 kişi gözaltına alındı.

Bülent Tataroğulları’nın DHA’da yer alan haberine göre, Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Sabaha karşı Muratpaşa İlçesi'nde Kışla ve Şarampol caddelerinde belirlenen iki adrese eş zamanlı baskın yapan polis, bir Türk ile Rus karı-koca 3 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Irak ve Suriye'deki IŞİD militanlarıyla irtibat halinde olduğu kaydedildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.