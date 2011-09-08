-Antalya'da radar arızası uçuşları etkiliyor ANTALYA-MUĞLA (A.A) - 08.09.2011 - Antalya Havalimanı'nda kuledeki radarda meydana gelen teknik arıza nedeniyle uçuşlarda yavaşlama olduğu bildirildi. Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'nda kuledeki radarda teknik bir arıza meydana geldiğini belirtti. Radarda arıza olunca, uçuşlar arasında emniyetli ''uçuş mesafesi bırakmak'' gerektiğini vurgulayan Mehmet Yavuz, ''Böyle olunca uçuşlar gecikmeli oluyor. İnişler ve kalkışlarda bir yavaşlama söz konusu'' dedi. Yavuz, ekiplerin çalışması sonucu arızanın giderildiğini, ancak sistemin teknik ekibin onayının ardından normale döneceğini açıkladı. Öte yandan, bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildikleri öğrenildi.