-ANTALYA'DA PTT SOYGUNU ANTALYA (A.A) - 09.12.2010 - Antalya'da, kask takmış kişi, Fatih PTT şubesinde bıçakla tehdit ettiği kadın memurun elindeki parayı alıp kaçtı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Fatih Mahallesi Antalya Bulvarı'ndaki PTT şubesine gelen kasklı kişi, şubede görevli memur Ümmü Ö'yü (42) bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Kadın memurun bağırması üzerine paniğe kapılan zanlı, memurun elindeki 2 bin lirayı alıp kaçtı. Polis ekipleri, Ümmü Ö'nün ifadesini aldı, olay yerinde parmak izi incelemesi yaptı ve güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.