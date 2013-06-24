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Antalya'da Gezi eylemcilerine dayak var, gözaltı yok

ÇHD Genel Başkanı Munip Ermiş 'Gözaltına aldıklarını dövdüler, serbest bıraktılar. Tutanak tutmadan bıraktılar' dedi

24 Haziran 2013 13:09

Antalya'da Gezi Parkı eylemlerine katılan ve çevik kuvvet müdahalesi sonrası kapalı otoparka sığınan gençler 10-15 polis tarafından dövüldü. Polis müdahalesi ardından gençler gözaltına alınmadan serbest bırakıldı. 

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Antalya 'da, 2 Haziran'da Cumhuıriyet Meydanı'nda Belediye Otoparkı'na sığınan ve saklanan gençleri polis öldüresiye dövdü. Dayağın görüntüleri ÇHD'li avukatlar tarafından belediyeye yapılan resmi başvuruyla elde edildi

 

'Gözaltına aldıklarını dövdüler, serbest bıraktılar'

 

ÇHD Genel Başkanı Munip Ermiş, "Bu açıkça suçtur. Antalya'da yaşananlar açık hukuksuzluktur. Gözaltına aldıklarını dövdüler, serbest bıraktılar. Tutanak tutmadan bıraktılar. Bunların yakalama işlemi yapılmadan dövülerek bırakıldı" dedi. ÇHD'li Ermiş, yarın basın açıklaması yapıp suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.
 

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