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Antalya'da PKK operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

Çoğu 18 yaşından küçük 25 şüphelinin ifadesinin alınmasına başlandı

11 Şubat 2016 13:11

Antalya’da  PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’nin üniversite ve mahalle gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi’ne (YDG-H) yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde farklı noktalara düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü’ne getirilen ve çoğu 18 yaşından küçük 25 şüphelinin ifadesinin alınmasına başlandı.
 

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