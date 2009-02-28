Antalya'da patlama: 6 yaralı

Antalya eski Sanayi Sitesi'ndeki patlamanın bir torna atölyesinde meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.





Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 669 Sokak'taki Olcay Torna ve Kaynak Atölyesinde saat 13.55 civarında bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle atölyedeki tezgah parçalanarak çevreye dağıldı. Patlama nedeniyle atölyenin yanındaki oto boyama atölyesiyle diğer taraftaki bir başka dükkanda hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle, torna atölyesinin yanındaki oto boyacısının önünde bulunan bir taksinin ön tarafı büyük hasar gördü.



Torna atölyesindeki karpit kazanı veya oksijen tüpünden kaynaklandığı sanılan patlama nedeniyle olay yerine ambulanslar ve itfaiye ile birlikte çok sayıda güvenlik ekibi gönderildi.



Ambulansların patlamanın meydana geldiği bölgeden 2'si ağır 6 yaralıyı, çeşitli hastanelere götürdü.



Polis, patlamanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

