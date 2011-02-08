Antalya'da patlama: 2 ölü

T24

Yakınları sinir krizi geçirdi



İki yıl önceki patlama

Petrol Ofisi'nden açıklama

Akaydın olay yerinde

Konyaaltı İlçesi’nde, özel bir şirkete ait akaryakıt depolama tesislerinde saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Kaza, 23 nolu boş bioethanol tankında gaz ölçümü sırasında meydana geldi. Depolama tesisi çalışanı 45 yaşındaki Yılmaz Dal ile Alpmer Müteahhitlik firması personeli 40 yaşındaki Hasan Yiğit, gaz ölçümü için 80 tonluk boş tankın üzerine çıktı. Tankın kapağı açıldığı sırada basınçla meydana gelen patlamayla fırlayan kapak, 2 işçiyi havaya fırlattı. İşçilerden biri yere, diğeri de tankın üzerine düşerek, olay yerinde yaşamlarını yitirdi.Yangın ihtimaline karşı, itfaiye ekipleri kaza yerine ulaştı, her ihtimale karşı ambulans da çağrıldı. Patlamanın ardından yangın meydana gelmezken, acı haberi alıp patlama yerine gelen 2 işçinin yakınları sinir krizi geçirdi.Vali Vekili Mehmet Seyman ve Konyaaltı Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Vekili Mehmet Seyman, 23 numaralı tankta ölçüm sırasında gaz sızılması sonucu patlama meydana geldiğini, 2 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.Antalya’da 17 Ekim 2009 tarihinde de aynı bölgede Karayolları’na ait 1000 tonluk asfalt tankı, izolasyon için elektrik kaynağı yapılırken büyük gürültüyle patlamış, 26 yaşındaki Murat Çeven, 18 yaşındaki Harun Çeven, 17 yaşındaki Ökkeş Tuncer ve 31 yaşındaki Hikmet Kasırga adlı işçilerin yaralandığı patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.Patlamanın ardından Petrol Ofisi'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:"Antalya’daki dolum tesislerimizde yaşanan üzücü olayda yaşamını yitiren şirketimizin değerli çalışanı bakım personeli Yılmaz Dal ve şirketimizin müteahhit firmalarından Alpmer firması çalışanı Hasan Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileriz.07 Şubat 2011 Pazartesi günü saat 15:00’te şirketimizin Antalya'daki dolum tesislerindeki tüm bağlantıları sökülmüş, havalandırılmakta olan boş katkı tankında oksijen ve patlayıcı gaz ölçümü yapılırken bir patlama gerçekleşmiştir. Patlama sonucu tankın tavanı yere düşmüştür.Olayla ilgili soruşturma resmi kurumlar tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz de konuyla ilgili bir detaylı iç incelemeyi ivedilikle başlatmıştır.Çalışma arkadaşlarımızı kaybetmiş olmamızdan dolayı duyduğumuz derin üzüntümüzü kamuoyu ile paylaşmak isteriz. "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, patlama meydana gelen petrol dolum tesislerinde inceleme yaptı.Akaydın, Petrol Ofisi Antalya Terminal Müdürlüğündeki patlamanın meydana geldiği dolum tesislerine geldi. Patlama alanında incelemelerde bulunan Akaydın, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyenin olaya anında müdahale ettiğini kaydetti.Bölgede yangın çıkmadığını, müdahalenin de soğutma çalışması şeklinde olduğunu belirten Akaydın, bir gazetecinin, olayda ihmal olup olmadığı yönündeki sorusuna, “Bunu şimdi bilemeyiz. Savcının incelemesinden ve bilimsel çalışmanın ardından ortaya çıkacak bir durum” diye yanıt verdi.Mustafa Akaydın, patlamada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına da başsağlığı diledi.