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Antalya'da polise operasyon; 10 gözaltı

Antalya'da eski istihbarat şube müdürünün de aralarında bulunduğu 10 polis gözaltına alındı

29 Eylül 2014 12:26

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde sabah saatlerinde yapılan "paralel yapı" iddiasına dayandırılan operasyonda eski istihbarat şube müdürünün de aralarında bulunduğu 14 polis gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Savcılığının usulsüz dinlemelerle ilgili soruşturması kapsamında Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, istihbarattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Eski Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü ve yardımcısı ile komiser, komiser yardımcısı ve polis memurları olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı.

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