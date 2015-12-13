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Antalya'da otomobilden atılan genç kız hayatını kaybetti

Hızla giden otomobilden atıp kaçtılar

13 Aralık 2015 15:51

Antalya'da 17 yaşındaki Hülya Seyyar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zorla bindirildiği otomobilden seyir halindeyken atıldı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Kepez İlçesi’nde oturan Hülya Seyyar, saat 22.00 sıralarında gittiği akrabasından evine döndüğü sırada Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali yakınında, bir otomobile zorla bindirildi. Hülya Seyyar’ın direnmesi üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle orta refüje çıktı. Direksiyon hakimiyetini tekrar sağlayan sürücü, bu kez aracı ara sokaklara sürdü.

 

Hızla giden otomobilden atıp kaçtılar

 

Düdenbaşı Mahallesi 2373 Sokak’a gelen kişi ya da kişiler, sürekli çığlık atan Hülya Seyyar’ı seyir halindeki otomobilden yola atarak kaçtı. Karanlık sokakta yardım sesleri duyanlar, önce polise ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hülya Seyyar’ın öldüğünü belirledi. Polis kısa süren araştırmanın ardından Hülya Seyyar’ın ailesine ulaştı.

 

Polis operasyon başlattı

 

Olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Polis sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Hülya Seyyar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Polis, Hülya Seyyar’ın araca bindirildiği yerden düşen bir ayakkabı ile otomobilin orta refüje çıkarken lastiğinden düşen parçaları incelenmek üzere aldı.

 

“Failleri bir an önce bulunsun”

 

Antalya toptancı halinde çalışan Halil Seyyar, kızının başına gelenlere anlam veremediğini belirterek, "Akşam işten geldikten sonra kızım Hülya, nişanlısı Mehmet Karapınar geleceği için aşağı inmişti. Yaklaşık 1 saat sonra kapıyı polisler çaldı. Ellerinde eşyalar vardı. ’Bunlar kızınıza mı ait?’ diye sordular. ’Evet’ dedim. Olay nasıl oldu, kaçırıldı mı yoksa kaza mı oldu fikrimiz yok. Başına ne geldiyse bilmek istiyoruz. Failleri bir an önce bulunsun" diye konuştu.

 

Kızının cenazesinin Hatay’ın Yayladağ İlçesi’nde toprağa verileceğini aktaran Halil Seyyar, "2016 yılı içinde düğünü olacaktı" dedi. Polis, bir bankada stajyer öğrenci olarak çalışan Hülya Seyyar’ı öldüren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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