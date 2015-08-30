Antalya'da otel inşaatında göçük, 7 işçi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm beldesi Belek'te bir otelin inşaatında göçük meydana geldi. Olayda 7 işçi yaralandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin inşaatında, kalıp çalışması sırasında çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 7 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Serik Kaymakamı Rıfat Altan, AA muhabirine, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Göçük altında kimse bulunmuyor. Sadece o göçükten etkilenen, hafif yaralanan birkaç işçi var" diye konuştu.