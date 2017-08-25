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Antalya'da orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Antalya'nın Serik İlçesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı

25 Ağustos 2017 21:17

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, helikopter ve uçaklar havadan sorti yapmaya devam ediyor.
Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ekiplerin hem karadan hem havadan hızlı ve yoğun şekilde yangına müdahale ettiğini ifade eden Türk, \"Rüzgarın etkisiyle yayıldı. Evlere çok yakındı ama boşaltma olmadı. Önceliğimiz yerleşim yerleri oldu. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Duman çekildikten sonra yangından ne kadar bir alanın etkilendiğini belirleyeceğiz\" dedi.

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