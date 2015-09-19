Antalya'da öldürülen Rus iş adamının cinayetinin ardından "tecavüz" çıktı

Moskova’da sebze ve meyve ticareti yapan 47 yaşındaki Vadim İvanenko'yu kasten öldürmek suçundan yargılanan 26 yaşındaki Almas Konsbayev, İvanenko'yu sevgilisine tecavüz ettiği için öldürdüğünü söyledi.

DHA'nın haberine göre, Vadim İvanenko, geçen 9 Şubat akşamı Antalya Lara’daki restoranda Rus arkadaşlarıyla yemek yerken çıkan tartışmada öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden Kazakistan uyruklu Almas Konsbayev hakkında kasten öldürmek, tutuksuz sanık Rus 38 yaşındaki Oleg Pirogov hakkında ise cinayete iştirak suçundan Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Tutuklu yargılanan Almas Konsbayev duruşmadaki ifadesinde, Vadim İvanenko’yu kendisinin öldürdüğünü söyledi. Diğer sanık Oleg Pirogov’un olayla ilgisi olmadığını iddia eden Konsbayev, şöyle dedi: "Vadim İvanenko’yu 3 yıldır tanıyorum. 1 yıl önce Rusya’daki nişanlım Oksana beni terk etmişti. Yaptığım araştırmada, Oksana’ya Vadim’in tecavüz ettiğini öğrendim. Oksana’nın beni bu olay nedeniyle terk ettiğini öğrendiğim için Vadim’e kızgındım. Olay günü masaya otururken Vadim tabancasını çıkarmıştı. Ben de bakmak için kendisinden istedim. Sonra da ’Sende kalsın sonra alırım’ dedi. Tabancayı aldıktan sonra onu öldürmeye karar verdim. Vadim’in yanına giderek 1-2 metre mesafeden önce karnına, sonra başına doğru ateş ettim. Tabancanın içindeki bütün mermileri ateşledim. Diğer sanık Oleg ise beni durdurmaya çalıştı. Elimdeki tabancayı tutup almaya çalıştı. Onun, elimdeki tabancayı alıp ateşlediği iddiası doğru değil."

'Vadim Moskova’da çok etkili bir kişi olduğu için soruşturmayı kapattırdı'



Duruşmada, Vadim Ivanenko’nun tecavüzüne uğradığı iddia edilen 22 yaşındaki Oksana Vıvchar da tanık olarak dinlendi. Sanık Almas Konsbayev’in sevgilisi olduğunu söyleyen Oksana Vıvchar, "Vadim Ivanenko zengin bir işadamıdır. Nişanlım Almas, Rusya’da Vadim’in işlerine yardımcı oluyordu. Birlikte iş yapıyorlardı. Beni Vadim ile sevgilim tanıştırmıştı. Vadim benim Almas’ın kız arkadaşı olduğumu biliyordu" dedi.

Vadim İvanenko’nun kendisine tecavüz ettiğini de anlatan Oksana Vıvchar, şunları söyledi: "2014 yılının temmuz ayıydı. Bir gün kız arkadaşımla Moskova’daki bir restorana yemeğe gitmiştim. Vadim korumalarıyla birlikte restorana gelip ’Seni Almas’ın yanına götüreceğiz’ dedi. Alkollüydü. Kabul etmeyince beni zorla Vadim’in aracına bindirdiler. Ormanlık bir alana götürdüler. Vadim bana orada tecavüz etti. Korumaları da tecavüzü video kameraya çekti. Daha sonra polise gidip şikayet ettim. Fakat Vadim Moskova’da çok etkili bir kişi olduğu için soruşturmayı kapattırdı. Tecavüz olayını Almas’a anlatmadım. Fakat restoranda birlikte yemek yediğim kız arkadaşım Almas’a anlatmış. Tecavüz videolarının yayınlanıp yayınlanmadığını bilmiyorum."



Tutuksuz yargılanan Oleg Pirogov ise Rusya’ya döndüğü için duruşmaya katılmadı. Daha önceki beyanlarında cinayetle ilgisi olmadığını, sadece olay anında Konsbayev’in elinden tabancayı almaya çalıştığını söyleyen Pirogov’un savunmasının alınması için Moskova’ya yazı yazılmasına karar veren mahkeme , duruşmayı erteledi.