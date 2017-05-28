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Antalya'da öldüler, cenazeler karıştı; gerçek Hollanda'da ortaya çıktı!

Cenaze, Hollanda'nın Amsterdam şehrine 22 Mayıs'ta gönderildi

28 Mayıs 2017 13:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde Hollanda vatandaşı Antonius van Kasteren (67) kalp krizi geçirip öldü. Bu sırada tatil için Alanya'da bulunan İran uyruklu Ali Eskandari (65) de kaldığı otelde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Her iki cenaze morga kaldırıldı. Kilisede tören yapılacağı sırada cenazenin Kasteren'e ait olmadığı ortaya çıkınca tören iptal edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan incelemenin ardından ikisi de sünnetli, sarışın ve sakallı olan cenazeler ülkelerine gönderilecek firmalara teslim edildi. Hollandalı Kasteren'in cenazesini götürecek olan şirket, morg görevlisine belgeleri sundu. Ceset torbasındaki cenaze, firmaya teslim edildi. Cenaze, Hollanda'nın Amsterdam şehrine 22 Mayıs'ta gönderildi.

Gerçek klisede ortaya çıktı

Kilisede tören yapılacağı sırada cenazenin Kasteren'e ait olmadığı ortaya çıkınca tören iptal edildi. Hollandalı aile, Kasteren'in gerçek cenazesini istedi. Ancak evrakları olmadığı için cenaze Hollanda'ya gönderilemiyor. İranlı Ali Eskandari'nin cenazesi ise Alanya'ya geri getirilemiyor. İran ve Hollandalı aileler ise yanlışlığın düzeltilmesini istiyor.

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