Antalya'da olay

Türkcell Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma öncesi, Antalyasporlu taraftarlar, rakip takımın taraftarlarına saldırdı. Biri polis iki kişi yaralandı.



Takımlarını desteklemek üzere Antalya'ya gelen Beşiktaşlı taraftarlar güvenlik ekipleri gözetiminde Atatürk Stadı'na girmek için Karaalioğlu Parkı önüne getirildi. Bu sırada Antalyasporlu bir grup taraftar, Beşiktaşlı taraftarların, arkadaşlarını bıçakladığını iddia ederek, Beşiktaşlı taraftarların içinde bulunduğu otobüsü taşlayarak saldırdı.



Bıçakla hafif şekilde yaralanan Cesur Yıldız (22) Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere polise teslim edildi. Bu arada Antalyasporlu taraftarlar ile Beşiktaşlı taraftarlar arasındaki kavgada, bir polis memuru da atılan taşın başına isabet etmezi üzerine yaralandı.



Polis, Antalyasporlu taraftarlara müdahale ederek olayların büyümesini önledi. Atatürk Stadı çevresinde polis geniş önlemler aldı.

