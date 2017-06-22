Antalya'da "Nuriye ve Semih'e özgürlük" pankartı açan öğrenciler serbest

Antalya Akdeniz Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde açtıkları "Açlık grevinin 93'üncü gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya özgürlük" pankartı nedeniyle gözaltına alınan üniversiteli gençler serbest bırakıldı.
Haberi Gençlik Muhalefeti'nin sosyal medya hesabı @muhalefetmedya duyurdu. Duyuruda, "10 gündür gözaltında olan üyemiz Dilan Esen ve gözaltındaki gazetecilik öğrencileri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi.
Ne olmuştu?
Antalya'da 9 Haziran günü Akdeniz Üniversitesi'nde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek pankartı açan 5 öğrenci DHKP-C propagadandası yaptıkları iddasıyla gözaltına alınmıştı.