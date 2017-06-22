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Antalya'da "Nuriye ve Semih'e özgürlük" pankartı açan öğrenciler serbest

Üniversiteli gençler DHKP-C propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı

22 Haziran 2017 12:14

Antalya Akdeniz Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde açtıkları "Açlık grevinin 93'üncü gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya özgürlük" pankartı nedeniyle gözaltına alınan üniversiteli gençler serbest bırakıldı.

Haberi Gençlik Muhalefeti'nin sosyal medya hesabı @muhalefetmedya duyurdu. Duyuruda, "10 gündür gözaltında olan üyemiz Dilan Esen ve gözaltındaki gazetecilik öğrencileri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi.

Ne olmuştu?

Antalya'da 9 Haziran günü Akdeniz Üniversitesi'nde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek pankartı açan 5 öğrenci DHKP-C propagadandası yaptıkları iddasıyla gözaltına alınmıştı.

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NuriyeGülmenSemihÖzakçaGençlerSerbestÖzgürlük

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