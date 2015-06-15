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Spor

Antalya'da nefesler tutuldu, Ronaldinho için geri sayım başladı

'Detaylar tamamlandıktan sonra Ronaldinho perşembe günü gelip Antalyaspor’a imza atacak'

15 Haziran 2015 16:07

Antalyaspor Kulübü'nün Ronaldinho transferini bitirmek için yetki verdiği menajer Ümit Akbulut, "Abisi Assis yarın, kendisi ise perşembe günü geliyor" dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer’in, “Onu yeni stadımız için takıma kazandırmak istiyoruz. Transferin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız” sözlerinin ardında yatan gerçek ortaya çıktı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; kırmızı-beyazlılar’ın bu transferde yetki verdiği menajer Ümit Akbulut, müjde niteliğinde açıklamalar yaptı. Uzun süredir Ronadinho transferi üzerinde yoğun mesai harcadığını ifade eden Akbulut, dünyaca ünlü yıldız oyuncunun gelecek sezon Süper Lig’de Antalyaspor formasını giymesi için hiçbir engel kalmadğını söyledi.

 

Tribünler dolacak

 

Şartlar konusunda tam anlamıyla anlaşma sağlandığını ifade eden Akbulut, "Ronaldinho’nun menajerliğini yapan abisi Assis, salı günü (yarın) İstanbul ’a geliyor. Detaylar tamamlandıktan sonra ise Ronaldinho perşembe günü gelip Antalyaspor’a imza atacak" diye konuştu.

Yeni sezonda Süper Lig’de başarı hedefleyen bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, 35 yaşındaki Ronadinho’yu kadrosuna katıp, tribünlere olan ilgiyi de artırma amacında.

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