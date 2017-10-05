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Antalya'da motosiklet kazası: 2 ölü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde kontrolden çıkıp, beton bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

05 Ekim 2017 00:18

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde kontrolden çıkıp, beton bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü.
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Kumluca\'nın turistik mahallesi Adrasan\'da meydana geldi. Adrasan\'dan Olimpos yönüne giden 24 yaşındaki Kaan Kaplan yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı, beton bariyerlere çarptı. Kazada, yola savrulan motosikletin sürücüsü Kaan Kaplan ile yanındaki 23 yaşındaki Okay Torun, olay yerinde öldü.
Kaplan ve Torun\'un cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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