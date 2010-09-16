-ANTALYA'DA MİDİBÜS YANDI ANTALYA (A.A) - 16.09.2010 - Antalya'da bir midibüste yangın çıktı. Park halindeki midibüste çıkan yangında alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye zarar vermeden söndürüldü. Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi'nde özel bir sürücü kursuna ait olduğu öğrenilen 07 CMF 37 midibüste yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevreye sıçramadan söndürdü. Yangında tamamen kullanılamaz hale gelen midibüste alevler söndürüldükten sonra, itfaiye ekipleri araç içinde araştırma yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.