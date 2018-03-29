Antalya'da metrekareye 149 kilo yağmur

ANTALYA (DHA) - ANTALYA kent merkezinde metrekareye, son 24 saat içinde 149 kilogram yağmur düştü.

Antalya\'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla etkili oluyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi\'nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Antalya kent merkezinde metrekareye 149, Döşemealtı ilçesinde 88, Aksu ilçesinde 75, Kemer ilçesinde 71, Gündoğmuş ilçesinde 62, Serik ilçesinde 61, Alanya ilçesinde 58, Finike ilçesinde 53, İbradı ilçesinde 51, Gazipaşa ilçesinde 50, Manavgat ilçesinde 45, Akseki ilçesinde 44, Kumluca ilçesinde 38, Korkuteli ilçesinde 31, Kaş ilçesinde 31, Demre ilçesinde 28 ve Elmalı ilçesinde 26 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Batı Akdeniz\'de bugün yağışın hakim olacağı belirtilen açıklamada, bölgede hava sıcaklığının 6 ile 8 derece azalacağına dikkati çekildi.

Açıklamada, \"Yağışların, bugün akşama kadar Antalya şehir merkezi, Isparta ve Burdur genelinde kuvvetli, Antalya\'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir. Denizlerde, Bodrum-Anamur arasında batı ve güneybatıdan fırtına bekleniyor\" uyarısında bulunuldu.