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Antalya'da 'laf atma' kavgası kanlı bitti: 1 Suriyeli öldü, 2'si yaralandı

2 kişi gözaltına alındı

08 Ekim 2017 17:09

Antalya'daki bir sokak düğününde, Suriyeli sığınmacılar ile mahalle sakinleri arasında, laf atmadan kaynaklandığı öne sürülen kavgada bıçakla yaralanan 1 Suriyeli öldü, 2 Suriyeli yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir parkta dün akşam yapılan bir düğün sırasında, bölgede yaşayan Suriyeliler ve mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre laf atmadan dolayı çıkan tartışma kısa sürüde büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada 22 yaşındaki Suriyeli Muhammed Elşair ve kardeşi Mecid Elşair ile adı henüz öğrenilemeyen bir Suriyeli bıçakla yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılardan kalbinden bıçaklanan Muhammed Elşair, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Suriyelileri bıçakladıkları öne sürülen Ali E. ile kuzeni Alihan E. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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