T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da kuvvetli fırtına ağaçları devirdi (2)

DEMRE'DE FIRTINA, SERALARI VURDU Antalya'nın Demre ilçesinde, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, tarım alanları ile seralarda hasara yol açarken, birçok noktada ağaçları devirdi

19 Ocak 2018 17:04

DEMRE\'DE FIRTINA, SERALARI VURDU
Antalya\'nın Demre ilçesinde, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, tarım alanları ile seralarda hasara yol açarken, birçok noktada ağaçları devirdi.
Demre\'de, dün sabaha saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. İlçe merkezinin yanı sıra Kapaklı, Çevreli ve Köşkerler mahallelerinde etkili olan fırtına nedeniyle seraların plastik örtüleri parçalandı, ürünler zarar gördü. Köşkerler Mahallesi Dere mevkisindeki 25 dönüm seranın plastik örtüsü, fırtına nedeniyle uçarken, birçok noktada da ağaçlar devrildi. Fırtına, bugün saat 10.00 sıralarında, etkisini kaybetti. Fırtınanın dinmesiyle Antalyalılar, hasar tespit çalışması yaparak, seralara yeniden plastik örtü çekmeye başladı.
Devrilen ağaçları keserek, kaldıran üreticiler, 13 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen hortum felaketinin ardından bu kez de fırtına nedeniyle zarara uğradıklarını söyledi. Üreticilerden Hamza Çetin, \"Önce hortum vurdu, şimdi de fırtına. Üreticinin hali bu. Bir de \'Sebze pahalı\' diyorlar. Dün saat 22.00\'den beri seralarımızı kurtarmak için çabalıyoruz. Hiç uyumadık\" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ise fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Zarar gören seraların büyük kısmının tarım sigortasının olmadığı belirtildi.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DEMRE FIRTINA SERALARI VURDU Antalya DemreDemreKapaklıKöşkerler Mahallesi DereFırtınaFırtınanınAntalyalılarDevrilenKasımHamzaBirDünHiçGıda TarımHayvancılıkMüdürlüğüZarar görenAhmet ACARDEMRE Antalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24