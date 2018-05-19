Antalya'da kumar operasyonu: 18 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da polis ekiplerinin kumar oynatıldığı öne sürülen 6 adrese yapılan operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, belirlenen 6 adresi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, para karşılığı kumar oynadığı belirlenen 233 kişi hakkında Kabahatler Kanunu\'na göre toplam 60 bin 247 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer temin ettiği belirlenen 18 kişi gözaltına alındı. Baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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