Antalya'da korkutan patlama

Antalya'da altyapı yenileme çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen patlama, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen şirket yetkilileri, ana vanayı kapatarak doğalgaz akışını kesti.

DHA’da yer alan habere göre, olay, saat 16.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi.

Altyapı çalışmaların yapıldığı esnada yeraltında bulunan doğalgaz borusu patladı. Borudan gaz fışkırması ve etrafa yayılan koku, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yeri güvenlik şeridine alınarak, çevredeki araçlar uzaklaştırıldı ve yol trafiğe kapatıldı.

Şirket yetkilileri, ana vanayı kapatarak doğalgaz akışını keserken hasarın onarımı için çalışma başlatıldı.