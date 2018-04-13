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Antalya'da korkutan deprem

Akseki İlçesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

13 Nisan 2018 23:30

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde Richter Ölçeği'ne göre, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde, deprem yerin 11 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü  ise depremin büyüklüğünü  4.9  olarak açıkladı.
Çerve illerden de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan Antalya Valisi Münir Karaoğlu, " Şu ana kadar jandarma eliyle köyleri, emniyet ekiplerimizce de Akseki merkezini tarattık. Can ve mal kaybıyla ilgili ihbar yok. Hayat normal akışında seyrediyor" dedi.

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