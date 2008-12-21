Antalya'da kazanan çıkmadı



Turkcell Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Antalyaspor kendi sahasında Ankaraspor 1-1 berabere kaldı.





Turkcell Süper Lig'in 16. hafta maçında Antalya Atatürk Stadı'nda, Antalyaspor ile Ankaraspor 1-1 berabere kaldı.



Antalyaspor'da geçen hafta Fenerbahçe maçında cezaları nedeniyle forma giymeyen Uğur Kavuk ve Korhan Öztürk tekrar kadroda yer alırken, Ankaraspor ise klasik onbiri ile mücadele etti.



Maçın ilk yarısında ev sahibi Antalyaspor Ertuğrul Arslan ve Korhan Öztürk ile pozisyonlar üretmeye çalışırken, forvet oyuncuları Mustafa Özkan, Sergei Dijehoua ve Straka hücumda etkisiz kaldı.



Ankaraspor ise Murat Tosun tek forvet olarak sahaya çıkarken, Özer Hurmacı ve Bilal ile gol pozisyonları bulmaya çalıştı.



İlk yarıda karşılıklı ataklar sonuç vermeyince devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi Antalyaspor gol için daha önemli pozisyonlar yakaladı.



Ev sahibi takım aradığı golü 62. dakikada Korhan Öztürk ile buldu.



Golü yedikten sonra Ankaraspor gol için daha fazla risk alırken, Antalyaspor ise ikinci gol için çok önemli pozisyonlar bulmaya başladı.



87. dakikada Ankaraspor atağında, Antalyaspor kalecisi Ömer Çatkıç'ın vuruşunda defans oyuncusu Vahap Işık'a çarpan top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 beraberlikle sona erdi.



Bu sonuçla Antalyaspor puanını 13'e çıkartırken, Ankaraspor ise 30'a çıkmış oldu.





ANTALYASPOR: 1 - ANKARASPOR: 1



Stat: Antalya Atatürk

Hakemler: Deniz Çoban, Murat Şahin, Orkun Aktaş

Antalyaspor: Ömer Çatkıç, Uğur Kavuk, Yalçın, Vahap Işık, Şenol, Ali Zitouni, Ertuğrul Arslan, Korhan Öztürk, Mustafa Özkan, Serge Dijehoua, Straka

Ankaraspor: Senecky, Erhan Güven, Muhammed Hanefi, Ediz Bahtiyaroğlu, Uğur Demirkol, Özer Hurmacı, Bilal, Anıl Taşdemir, Theo Weeks, Hürriyet, Murat Tosun

Goller: Dk. 62 Korhan Öztürk (Antalyaspor), Dk. 87 Vahap Işık (k.k.) (Ankaraspor)



Sarı Kart: Dk. 29 Hürriyet (Ankaraspor)





MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada Antalyaspor'da Ertuğrul Arslan sol kanattan getirdiği topa ceza sahasının dışından vurdu. Top az farkla soldan auta çıktı.



29. dakikada Ankaraspor'dan Hürriyet hava topuna çıkarken Ertuğrul Arslan'a sert müdahale edince sarı kart gördü.



37. dakikada Ankaraspor gole çok yaklaştı. Orta sahadan gönderilen topu önüne iyi indiren Murat Tosun, kaleci Ömer Çatkıç ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun müsait pozisyondaki vuruşunda top yan direkten sahaya döndü.



45+1'de Ankaraspor bir kez daha direğe takıldı. Bu dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası sol iç boşluğundan vurduğu plase, sağ yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



İlk yarı golsüz tamamlandı.



İKİNCİ YARI



47. dakikada evsahibi ekipten Yalçın, ceza sahası içinde topu Abdullah'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunta top kale direğinin yanından auta çıktı.



48. dakikada Antalyaspor'da Ertuğrul'un ceza sahasının sağ tarafından kullandığı faul atışında, Abdullah Çetin topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Senecky'den dönen topa yine Abdullah vurdu. Ancak top az farkla auta gitti.



57. dakikada Antalyaspor'dan Uğur'un sağ kanattan ortaladığı topu Sergey, ceza sahası içinde kafayla filelere göndermek istedi. Ancak kaleci gole izin vermedi.



62. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Bu dakikada Korhan, köşe vuruşu kullanan Uğur'dan aldığı topla ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan çok sert vurdu, top filelerle buluştu: 1-0



87. dakikada Ankaraspor, Antalyaspor'un kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Evsahibi ekipte, kaleci Ömer'in uzaklaştırmak istediği top, Antalyaspor'un defans oyuncularından Vahap'a çarparak kaleye gitti: 1-1



Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

