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Antalya'da kayalıklardan düşen genç turist hayatını kaybetti

16 yaşındaki genç kadın 6 metreden düştü

01 Mayıs 2016 00:48

Antalya'nın Alanya ilçesinde doğa gezisi sırasında kayalıklardan düşen Hollandalı turist hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hollandalı turist Bruno Simone ailesiyle birlikte tatile geldiği Alanya'da cip kiralayarak eşi Melanie Simone, 9 yaşındaki oğlu Rene Vincent Simone ve 16 yaşındaki kızı Nadine Sarah Simon ile doğa gezisine çıktı. 

Aile, Uğurlu Mahallesi'nde araçlarıyla durarak manzara fotoğrafı çektirdi. Bu sırada Nadine Sarah Simone, ayağının kayması sonucu yaklaşık 6 metreden düştü. Kafasını kayalıklara çarpan turist olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi. 

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