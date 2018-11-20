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Antalya'da kasım güneşinde denize girdiler

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TURİZMİN başkenti Antalya'da deniz sezonu devam ediyor

20 Kasım 2018 18:29

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TURİZMİN başkenti Antalya\'da deniz sezonu devam ediyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı, 7\'den 70\'e her yaştan insanı ağırlıyor.
Antalya\'da 21 derece hava sıcaklığını fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Konyaaltı Plajı\'nde her yaştan insan denize girdi, güneşin tadını çakırdı. Deniz suyu sıcaklığının da 21 derece olması, yazdan kalma manzaralar oluşturdu. Çocuklar sahilde oyunlar oynadı. Kimileri denize taş attı, kimileri denize girerek eğlendi. Çocuklar eğlenirken, anne ve babaları da güneşin tadını çakırdı.
Kasım güneşi altında gün boyunca güneşlenenlere ise piknik yapanlar eşlik etti.

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