Antalya'da 'kar maskeli kişiler var' ihbarı alan polis, film seti bastı!

Antalya’da G-20 Zirvesi önce her türlü ihbarı değerlendiren polis, silahlı ve kar maskeli kişiler olduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese gittiğinde, aşk filmi çeken İranlı ekiple karşılaştı.

Bülent Tatoğulları’nın DHA’da yer alan haberine göre, olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinden çıkan kar maskeli silahlı kişilerin yol üzerinde bulunan atıl binaya girdiği yönünde ihbar alan polis, harekete geçti. Kısa sürede olay yerine bölge ekibi sevk edildi. Polis atıl binaların bulunduğu yere gidince olayın göründüğü gibi olmadığı, İranlı bir grubun ’Musa Aşk’ adlı bir aşk filmi çektiği ortaya çıktı. Gerçeği öğrenen polisler, setten ayrıldı.

Polisi görünce şaşkına döndüklerini belirten setin sözcüsü Majid Adle, "Biz valilik ve polis merkezinden izin aldık. Yeniden polisin gelmesine şaşırdık" dedi. Adle, filmin bir süre sonra İran’da gösterime gireceğini söyledi.