Antalya'da kadınlar plajı açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sarısu Mesire Alanı'nda 72 dönümlük alana yaptığı “Kadınlar Plajı” açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'nda olduğu gibi ücretsiz olarak bu kez sadece kadınlara hizmet verecek Sarısu'daki 72 dönüm büyüklüğündeki Kadınlar Plajı'nın açılışı yapıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çınar’ın haberine göre, açılışa AKP Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani ve Gökçen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, AKP İl Başkanı Mustafa Köse ve çok sayıda erkek ve kadın katıldı.

‘Bu bir tercih sunmadır’

Bir kadın ve milletvekili olarak Menderes Türel'e teşekkür eden Gökçen Özdoğan Enç, "Kimi ilkellik, kimi çağdışılık' dedi. Ama yaptığımız burada kadın arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık. 640 kilometre sahil şeridi olan bir ilde sadece gördüğünüz alan, aslında ayrıcalıklı bir alan değil, tercih sunma. Tercih sunma demokrasi geleneği kültürünün en önemli unsuru. Bu güzel plajı Antalyalılara armağan ediyoruz. Ben de çocuğumla inşallah burada denize gireceğim" dedi.

Kadınlara armağan olsun

Biraz geç olsa da bir ilkin gerçekleştirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şöyle dedi:

"Bu güzel plajımız Antalya'nın, Türkiye ve yurt dışından gelecek bütün kadınlarımıza armağan olsun. Kadınlar plajı bizim insana, halka hizmet anlayışımızın yeni bir halkasıdır. Antalya talep etti, Konyaaltı'nda ücretsiz hizmeti halkımızın emrine sunduk. Bugün de kadınlarımızın, annelerimizin, genç kardeşlerimizin bir talebini yerine getiriyoruz ve onlara daha özgür, rahat hissedebilecekleri bir plajı armağan ediyoruz. Bu plajın yapılması bir ihtiyacın, talebin yerine getirilmesidir."

Pensilvanya eleştirisi

Kadınların inancımızda erkeğin önünde olduğunu dile getiren Başkan Türel, şöyle konuştu:

"Kadınlar plajını kimse öyle eskide kalmış, köhnemiş, siyasi maksatlarla farklı yönlere çekmesin. Hele hele son zamanlarda okyanus ötesinden talimat alan, 30 Mart seçiminde okyanus ötesiyle aynı paralel çizgiye giren, 10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçiminde okyanus ötesiyle ittifak yapan, belediye meclisinde paralel yapının hukuksuzluklarını savunarak, Pensilvanya'nın avukatlığına soyunan arkadaşlar lütfen bu konularda artık konuşup ders vermeye kalkmasın. Kimse yemiyor onların bu söylediklerini. Antalya'da kimse bize Atatürkçülük, laiklik, cumhuriyet, çağdaşlık dersi vermeye falan kalkmasın. Eğer CHP'nin cumhuriyetçiliği, laikliği Pensilvanya'nın bugün olduğu gibi değirmenine su taşımak olursa batsın sizin cumhuriyetçiliğiniz, laikliğiniz. Buradan Gazi Mustafa Kemal'e bizi duyuyorsa sesleniyorum, 'laikliğin, cumhuriyetin yıkılmaz bekçileri olarak biz görevdeyiz, rahat uyu atam' diyoruz."

Antalya'da 1930'lu yıllarda, yani Atatürk döneminde Adalar Plajı'nda kadınlar plajı uygulaması olduğunu belirten Türel, "Adına o zaman kadınlar hamamı demişler. 1940'da Atatürk gitti, bu uygulama da bitti" dedi.

‘Antalya'ya cemevi yapacak’

Dış odakların Türk-Kürt çatışması çıkarma girişimlerinin hükümet sayesinde başarısız olduğu ve şimdi de Alevi-Sünni çatışması çıkarılmaya çalışıldığını dile getiren Türel, "Bu oyunu da inşallah milletimizle beraber bozacağız. Antalya'ya ASAT binası yanında köy hizmetlerinin eski hizmet alanında 10 bin kişilik çok büyük bir şehir camii yapacağız. 'Ama yetmez, dinsel, etniksel, bölgesel milliyetçilik yapmayacağız' demiştik. Bu yüzden Antalya'nın önemli bir eksikliğini de tamamlayacağız. Bu camiyle beraber bir cemevini de Antalya'ya kazandıracağız. Çünkü biz Sünni-Alevi diye ayrımı kabul etmiyoruz" diye konuştu. Türel, Antalya'daki yerleşik Rus ve Almanlar talep ederse kilise de yapılabileceğini kaydetti.

Açılışta ise sadece kadın milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Başkan Türel'in eşi Ebru Türel ve protokoldeki diğer kadın üyelere makas verildi. Erkek protokol üyeleri ise kurdeleyi sadece tuttu. Açılışın ardından ise kadınlar plaja koştu. Kendilerine özel plajda ilk kez denize giren kadınların kimi mayo veya bikini tercih ederken, kimileri de üzerlerinde elbiselerle denize girdi.

Çalışanları da kadın

Aynı zamanda bir sosyal tesis ve yaşam alanı olarak düzenlenen Sarısu Kadınlar Plajı bünyesinde kebab evi, balık evi, kır bahçesi, sahil büfe, market, 6 dükkandan oluşan Sarısu çarşısı, çocuk oyun parkı, spor parkı ve mescit bulunuyor. Gündüz 08.00- 19.00 saatleri arası kadınlara özel hizmet verecek tesis 19.00- 24.00 saatleri arasında ise karma olarak ailelerin buluşma noktası olacak.

Kadınlar, Konyaaltı sahilinde olduğu gibi sahile yerleştirilen 300 şezlong, 150 şemsiye, 150 sehpa, duş, tuvalet ve soyunma kabinleri gibi hizmetlerden ücretsiz faydalanıyor. Kadınlar Plajı'nın temizliğinden güvenliğine çalışanları da kadın olacak. Plajda, 6 kadın güvenlikçi ve 2 kadın cankurtaran görev alacak.