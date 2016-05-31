Antalya'da kadın cinayeti; 1 hafta önce kendisini intihardan kurtaran eşini keserle öldürdü!

Antalya'nın Aksu ilçesinde eşi 48 yaşındaki Şerife Butgül'ü başına keserle vurup öldüren 44 yaşındaki Hüseyin Butgül'ün annesi Eşe Butgül, olaydan bir hafta önce kendisini direğe asan oğlunu, gelininin ölümden kurtardığını söyledi.

Topallı Mahallesi’nde çiftçilik yapan evli ve iki çocuk babası Hüseyin Butgül, psikolojik sorunları nedeniyle geçen 1 Şubat günü evi terk etti. Ormanlık alana giden Butgül, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yakınları jandarmaya müracaat edip kayıp ihbarında bulundu. Ancak Butgül, 3 Şubat günü eve döndü.

Üzeri kir içinde eve dönen Hüseyin Butgül’ü karşılayan Şerife Butgül, eşini tıraş edip banyo yaptırdı. Banyodan sonra tekrar dağa gideceğini söyleyen Hüseyin Butgül’ü eşi durdurmaya kalkışınca çiftin arasında tartışma çıktı.

Evden gelen çığlıklar üzerine çiftin 14 yaşındaki oğlu Muhammed ile seralarının kiracısı Fikriye Buyrukçu koşarak olay yerine gitti. Fikriye Buyrukçu ile Muhammed yerde Şerife Butgül’ün cesediyle karşılaştı. Cesedin başında Hüseyin Butgül’ü gören Fikriye Buyrukçu, durumu evin yan binasında ikamet eden Hüseyin Butgül’ün annesi Eşe Butgül’e haber verdi. Olay yerine gelen Eşe Butgül, gelininin cansız bedeninin başında oğlunu yumruklamaya başladı. Ardından olay yerine çağrılan jandarma tarafından gözaltına alınan Hüseyin Butgül, eşini kendisinin öldürmediğini iddia etti.